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05:26, 24 апреля 2025Россия

Отказ Зеленского признать Крым территорией России объяснили

Цеков: Зеленский не признает Крым частью России из-за страха
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Владимир Зеленский отказывается признать Крым территорией России, потому что боится последствий. Такое мнение высказал первый заместитель главы парламента полуострова Сергей Цеков в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что Зеленский хочет сохранить за собой власть, поэтому делает те заявления, которые понравятся украинцам. «Зеленским, прежде всего, движет страх», — считает парламентарий.

Он указал, что Зеленский хочет продолжения боевых действий, поэтому продолжит выступать против реальных предложений по мирному урегулированию конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания Зеленского об отказе Киева признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта.

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