Озвучена основная версия пожара со взрывами в «Москва-Сити»

SHOT: Пожар со взрывами в «Москва-Сити» начался из-за брошенного окурка

Пожар со взрывами на территории делового центра «Москва-Сити» начался из-за брошенного окурка. Такую версию в качестве приоритетной рассматривают сотрудники правоохранительных органов, пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, из-за брошенного окурка, как предполагают следователи, загорелись стройматериалы, после чего из-за выросшего давления взорвалось три баллона с горючим.

О том, кто конкретно бросил сигарету в неположенном месте, данных пока нет. Личность неизвестного уже устанавливают.

Взрывы на территории делового центра «Москва-Сити» раздались днем в среду, 23 апреля. Огонь вспыхнул на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити». Никто, предварительно, не пострадал.