В «Москва-Сити» после трех взрывов начался сильный пожар

В «Москва-Сити» прогремели три взрыва. На территории делового центра начался сильный пожар.

К месту происшествия выехали экстренные службы. По предварительной информации, загорелась строительная площадка. На видео, снятых очевидцами, видны клубы черного дыма.

Возгоранию в центре столицы присвоили повышенный ранг.

Сотрудники МЧС России тушат пожар на подземной парковке в Москве. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС

Спасатели раскрыли подробности о пожаре в «Москва-Сити»

Позже в МЧС заявили, что пожар удалось ликвидировать на 30 «квадратах». Уточнялось, что огонь вспыхнул на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Афимолл Сити».

«По уточненной информации, горели стройматериалы», — добавили в МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало. Эвакуация персонала и посетителей не проводилась, «Афимолл» продолжил работу в штатном режиме.

Горящий автомобиль на парковке «Москвы-Сити» попал на видео

До этого сообщалось, что причиной пожара стал взрыв автомобиля на парковке ТРЦ. В сети стали распространяться кадры с места происшествия, на которых видно горящий на парковке автомобиль.

Очевидцы засняли яркое пламя, предположительно, охватившее корпус машины. Рядом с местом происшествия находятся люди в камуфляже. Автомобиль удалось потушить, выясняется, кому он принадлежит.

Также на видео попало задымление в «Москва-Сити»: на кадрах видны большие клубы дыма, идущие от одного из зданий комплекса.

В то же время, по предварительным данным Telegram-канала Shot, причиной взрывов на парковке делового центра стали баллоны с горючим, которые взорвались из-за сильного давления.

