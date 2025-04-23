Стало известно о серии взрывов в «Москва-Сити»

Shot: В «Москва-Сити» прогремели три взрыва

В «Москва-Сити» прогремели три взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Shot в среду, 23 апреля.

В настоящее время на территории замечен сильный пожар, отмечает канал. К месту происшествия выехали представители экстренных служб.

По информации издания Baza, в «Москва-Сити» горит стройплощадка.

Оба источника публикуют видео с места. На них видны клубы черного дыма.

Ранее в премиальном московском яхт-клубе произошел пожар. Загорелась плавучая баня, огнем оказалось охвачено все здание, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Пострадавших нет.