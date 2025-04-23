Появились новые подробности о пожаре в «Москва-Сити»

МЧС: В «Москва-Сити» горели стройматериалы, а не автомобиль

В «Москва-Сити» горели стройматериалы, а не автомобиль. Такие новые подробности о происшествии в столице появились у МЧС, передает РИА Новости.

Данных о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве. Спасатели рассказали, что на площадке, расположенной вдоль административного здания торгового центра (ТЦ) «Афимолл», вспыхнули строительные материалы.

Эвакуация персонала и посетителей не проводилась, разъяснили в МЧС. «Афимолл» продолжил работу в штатном режиме.

До этого сообщалось, что причиной пожара в «Москва-Сити» стал взрыв автомобиля на парковке ТЦ.

23 апреля в соцсетях начали распространяться кадры с сильным задымлением у «Москва-Сити».