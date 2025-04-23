Горящий автомобиль на парковке «Москвы-Сити» попал на видео

Shot опубликовал видео горящего автомобиля на парковке «Москвы-Сити»

Горящий автомобиль на парковке «Москвы-Сити» попал на видео. Ролик опубликовал Shot в своем Telegram-канале.

На кадрах видно яркое пламя, предположительно, охватившее корпус машины. Рядом с местом происшествия находятся люди в камуфляже.

Ранее в соцсетях начали распространяться кадры с сильным задымлением у комплекса «Москва-Сити». По словам очевидцев, пожару предшествовали взрывы.

Изначально сообщалось, что на ближайшей стройке загорелись материалы. Затем появилась информация о взрыве автомобиля на подземной парковке.