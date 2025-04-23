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15:58, 23 апреля 2025Россия

Горящий автомобиль на парковке «Москвы-Сити» попал на видео

Shot опубликовал видео горящего автомобиля на парковке «Москвы-Сити»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

Горящий автомобиль на парковке «Москвы-Сити» попал на видео. Ролик опубликовал Shot в своем Telegram-канале.

На кадрах видно яркое пламя, предположительно, охватившее корпус машины. Рядом с местом происшествия находятся люди в камуфляже.

Ранее в соцсетях начали распространяться кадры с сильным задымлением у комплекса «Москва-Сити». По словам очевидцев, пожару предшествовали взрывы.

Изначально сообщалось, что на ближайшей стройке загорелись материалы. Затем появилась информация о взрыве автомобиля на подземной парковке.

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