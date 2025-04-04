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12:47, 4 апреля 2025Силовые структуры

Российского военного задержали за подготовку теракта под Москвой. Он хотел взорвать общежитие курсантов по заданию ГУР Украины

Завербованный СБУ 49-летний военный готовил теракт в общежитии для курсантов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: СК РФ

В Подмосковье ФСБ предотвратила планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в общежитии для курсантов военных вузов.

Подозреваемый был задержан во время извлечения из тайника компонентов для изготовления взрывчатки. Как выяснилось, он был завербован спецслужбами Украины. В телефоне у него обнаружили переписку с куратором, в которой обсуждался планируемый взрыв.

Кадр: ФСБ РФ

Готовившим теракт оказался 49-летний военный

Как выяснилось, готовившим теракт в общежитии оказался 49-летний военный, который участвовал в запрещенном в России террористическом сообществе.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Сейчас устанавливаются все причастные к преступлению.

По версии следствия, на военного через соцсети вышли сотрудники Главного управления разведки Украины, которые в марте предложили ему совершить теракт. Объектом нападения должна была стать одна из воинских частей в России. На допросе подозреваемый рассказал, что должен был обмотаться взрывчаткой и устроить самоподрыв на территории своей части. За это ему пообещали вывезти детей в одну из западных стран.

Кадр: ФСБ РФ

ФСБ сообщила о попытках спецслужб Украины вербовать россиян под прикрытием RAND

Ранее стало известно, что сотрудники спецслужб Украины вербуют жителей России, делая это под прикрытием американской некоммерческой исследовательской организации RAND Corporation (признана нежелательной в России).

Силовики выяснили, что представители спецслужб Украины пишут россиянам через мессенджеры и предлагают сотрудничество с RAND Corporation, обещая им достойное денежное вознаграждение. Чаще всего такие предложения получают граждане, которые связаны с военной службой. Целью украинской стороны является получение секретной информации о применении российской стратегической авиации, а также численности и расположении Российской армии в зоне спецоперации.

Мужчину из Нижегородской области заподозрили в вербовке россиянина и склонении его к совершению терактов

В марте также сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области, подозреваемого в вербовке мужчины и склонении его к совершению терактов.

По версии следствия, нижегородец 1998 года рождения вступил в интернет-переписку с жителем Тверской области и «сформировал у него негативное отношение к специальной военной операции». Он также склонял собеседника вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию и участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

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В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 («Склонение или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности») УК РФ. Суд поместил его под стражу.

Путин поручил ФСБ усилить защиту военных объектов от терактов

В феврале президент России Владимир Путин призвал ФСБ повысить защиту военных и промышленных объектов от терактов. Путин указал, что российская спецслужба должна уделять особое внимание превентивным мерам и повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов.

Также глава государства обратил внимание, что в России выросло число террористических преступлений, большинство из которых спланировали в Киеве. Президент также отметил возросшую активность иностранных разведок в период проведения специальной военной операции.

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