В СК раскрыли подробности о готовившем теракт в общежитии курсантов военных вузов

СК возбудил уголовное дело в отношении готовившего теракт в общежитии военного

Готовившим теракт в общежитии курсантов военных вузов оказался 49-летний военный, который участвовал в запрещенном в России террористическом сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Сейчас устанавливаются иные лица, причастные к преступлению.

По версии следствия, на военного через соцсети вышли сотрудники Главного управления разведки Украины, которые в марте предложили ему совершить теракт. Объектом нападения должна была стать одна из воинских частей Министерства обороны России.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в общежитии курсантов военных вузов. Исполнителем должен был стать военнослужащий Минобороны, которого удалось задержать.

