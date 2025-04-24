Певица Charli XCX показала голую грудь на камеру

Популярная британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, показала откровенные фото. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница разместила коллаж из снимков, на которых она приподняла футболку и продемонстрировала прикрытую руками голую грудь. При этом знаменитость надела солнцезащитные очки и распустила вьющиеся темные волосы.

Ранее в апреле певица Charli XCX похвасталась фигурой в бикини. В качестве обуви звезда выбрала вьетнамки. При этом в руках знаменитость держала бокал с красным напитком.