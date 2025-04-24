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17:39, 24 апреля 2025Бывший СССР

Подполье объявило об уничтожении немецких танков в Харькове

Подпольщик Лебедев: В Харькове уничтожен цех с немецкими танками Leopard
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Харькове уничтожен цех с немецкими танками Leopard. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилеты по цехам завода Малышева. В одном из них (...) ставили западную технику, говорили о танках Leopard. На момент прилета ракет в цеху их было 10-12 единиц...», — заявил подпольщик.

Лебедев также сообщил о ликвидации 20 наемников. Кроме того, уничтожена различного рода литература, в том числе и западная.

Ранее Лебедев рассказал об ударе армии России по производству ракетного топлива для Вооруженных сил Украины. Он тогда предположил повреждение секретного объекта из-за ограничений доступа для работников предприятия.

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