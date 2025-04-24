Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:15, 24 апреля 2025Бывший СССР

Подполье рассказало об ударе по производству ракетного топлива для ВСУ

Лебедев: ВС России ударили по производству топлива для ракет ВСУ в Павлограде
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по производству ракетного топлива для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале со ссылкой на местного жителя.

«Ночные прилеты по химзаводу прочувствовали конкретно — детонировал и горел до утра», — рассказал очевидец.

Как рассказал местный житель, после удара ВС России по заводу в ночь на 24 апреля рабочих не пускали до 9 утра по местному времени. Химический завод занимается производством топлива для ракет ВСУ, в том числе и для реактивных систем залпового огня. Подпольщик предположил повреждение секретного объекта из-за ограничений доступа для работников предприятия.

Ранее ВС России нанесли один из самых интенсивных ударов по объектам Украины. В частности, были затронуты Житомирская, Днепропетровская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

    Бьянка Цензори приняла неожиданное решение после скандальных заявлений Канье Уэста

    Захарова раскритиковала породивший множество мемов фильм о Казахстане

    Россиянин получил 7 лет за кражу 14 упаковок яиц

    Boeing признал потерю китайского рынка

    Раскрыт размер пенсии ведущей «Давай поженимся!»

    Женщина расправилась с укусившей ее огромной коброй и принесла змею в больницу

    Директора российского дома-интерната задержали по делу о мошенничестве

    В России нарастили выпуск двигателей для БМП-3

    В МИД ответили на вопрос о готовности России к уступкам по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости