Подполье рассказало об ударе по производству ракетного топлива для ВСУ

Лебедев: ВС России ударили по производству топлива для ракет ВСУ в Павлограде

Вооруженные силы (ВС) России ударили по производству ракетного топлива для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале со ссылкой на местного жителя.

«Ночные прилеты по химзаводу прочувствовали конкретно — детонировал и горел до утра», — рассказал очевидец.

Как рассказал местный житель, после удара ВС России по заводу в ночь на 24 апреля рабочих не пускали до 9 утра по местному времени. Химический завод занимается производством топлива для ракет ВСУ, в том числе и для реактивных систем залпового огня. Подпольщик предположил повреждение секретного объекта из-за ограничений доступа для работников предприятия.

Ранее ВС России нанесли один из самых интенсивных ударов по объектам Украины. В частности, были затронуты Житомирская, Днепропетровская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области.