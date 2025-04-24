Украина не договорилась о реструктуризации долга на 2,6 миллиарда долларов

Киев признал отсутствие прогресса в попытке реструктурировать долг на $2,6 млрд

Власти Украины пока не договорились о реструктуризации долга в размере 2,6 миллиарда долларов, что может привести к необходимости выплаты уже в следующем месяце 600 миллионов. Об этом со ссылкой на министерство финансов республики пишет Financial Times.

В ведомстве обещают рассмотреть все доступные варианты и продолжить переговоры. Речь идет о так называемых ВВП-варрантах, позволяющих их владельцам получать проценты в зависимости от роста ВВП. Эти финансовые инструменты не включили в программу реструктуризации, которую Киев согласовал в прошлом году, из-за их сложности.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), если не решить проблему, то она станет серьезной угрозой для стабильности текущей программы финансовой помощи на сумму 15,5 миллиарда долларов.

Выплату, зависящую от показателей экономики в 2023 году, когда рост ВВП превысил прописанные в соглашении три процента, необходимо произвести 31 мая. За оставшийся срок Киев должен решить, как поступать, одним из вариантов может стать объявление дефолта по этой категории бумаг, если переговоры не приведут к результату.

Текущие обязательства возникли еще в 2015 году во время предыдущей реструктуризации долга. С помощью механизма бывшие власти Украины пытались побудить инвесторов вложиться в экономику, обещая прибыли в случае ее существенного роста. Однако, отмечают в Минфине, ВВП-варранты были разработаны в условиях мира, которого уже нет.

Представители Украины подчеркнули, что экономический рост в 2023 году не стал следствием роста благосостояния, что и должно было бы стать поводом для выплат, а был небольшим восстановлением после почти 30-процентного спада, связанного с началом на территории республики беспрецедентных боевых действий.

Киев предлагает кредиторам два варианта, в том числе полный обмен ВВП-варрантов на суверенные облигации путем переоформления существующих облигаций. Однако те готовы реструктурировать только майский платеж, при этом требуя 400 миллионов долларов наличными, чтобы на конвертацию пришлось не более 200 миллионов долларов.