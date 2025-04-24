Политолог Ткаченко: Конфликт на Украине привел США к отрезвлению позиции

«Мировоззрение гегемона» побуждало США к опасным для всего мира поступкам, однако углубление в детали конфликта на Украине привело Вашингтон к отрезвлению взглядов в адрес России. Таким мнение в беседе с газетой «Взгляд» поделился политолог Станислав Ткаченко.

Эксперт напомнил, что российский лидер Владимир Путин еще 11 лет назад закрыл вопрос о статусе Крыма и отметил, что в современном мире ни одна страна не сможет тянуть за собой бремя абсолютной гегемонии. По его словам, российские дипломаты неоднократно говорили о невозможности предметного диалога с украинскими властями из-за их ультимативной позиции. Поэтому для Москвы новые заявления США Дональда Трампа и членов его администрации звучат вполне очевидно. «Но не стоит забывать: в их случае речь идет о людях совершенно иной политической культуры», — подчеркнул собеседник издания.

Ткаченко также указал на то, что раньше Трамп смотрел на Соединенные Штаты глазами человека, который в сознательном возрасте застал пик их могущества, и «мог искренне верить в колоссальные, почти безграничные возможности своей страны, которыми его предшественники якобы не умели пользоваться».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне. По ее словам, он сделал это так же, как это Киев делал это ранее с Минскими соглашениями, переговорами в Стамбуле и мораториями на удары.

