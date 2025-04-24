Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:56, 24 апреля 2025Силовые структуры

Полиция привлекла вертолет и 300 сотрудников для поиска напавшего с ножом на участкового

В лесу под Сланцами 300 силовиков ищут подозреваемого в убийстве полицейского
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области продолжаются поиски мужчины, ударившего ножом в шею полицейского. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, 300 силовиков ищут в лесу под Сланцами 19-летнего подозреваемого Руслана Тимофеева. На месте работают отрудники полиции, Росгвардии, ФСБ и погранслужбы.

Территория окружена, в воздух поднят вертолет.

Преступление произошло днем 23 апреля у дома №22 на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе. Там полицейский обратил внимание на схожего по приметам с разыскиваемым преступником прохожего. Он попытался задержать молодого человека, но получил смертельный удар ножом в шею.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

    Бьянка Цензори приняла неожиданное решение после скандальных заявлений Канье Уэста

    Захарова раскритиковала породивший множество мемов фильм о Казахстане

    Россиянин получил 7 лет за кражу 14 упаковок яиц

    Boeing признал потерю китайского рынка

    Раскрыт размер пенсии ведущей «Давай поженимся!»

    Женщина расправилась с укусившей ее огромной коброй и принесла змею в больницу

    Директора российского дома-интерната задержали по делу о мошенничестве

    В России нарастили выпуск двигателей для БМП-3

    В МИД ответили на вопрос о готовности России к уступкам по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости