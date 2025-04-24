Полиция привлекла вертолет и 300 сотрудников для поиска напавшего с ножом на участкового

В лесу под Сланцами 300 силовиков ищут подозреваемого в убийстве полицейского

В Ленинградской области продолжаются поиски мужчины, ударившего ножом в шею полицейского. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, 300 силовиков ищут в лесу под Сланцами 19-летнего подозреваемого Руслана Тимофеева. На месте работают отрудники полиции, Росгвардии, ФСБ и погранслужбы.

Территория окружена, в воздух поднят вертолет.

Преступление произошло днем 23 апреля у дома №22 на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе. Там полицейский обратил внимание на схожего по приметам с разыскиваемым преступником прохожего. Он попытался задержать молодого человека, но получил смертельный удар ножом в шею.