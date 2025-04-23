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13:08, 23 апреля 2025Силовые структуры

Молодой человек ударил ножом в шею российского полицейского

В Ленобласти 24-летний мужчина с ножом убил полицейского и сбежал
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Кингисеппском районе Ленинградской области 24-летний мужчина ударил в шею оперуполномоченного Дмитрия Семеновых. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, преступление произошло днем 23 апреля у дома №22, расположенного на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе. Там полицейский обратил внимание на схожего по приметам с разыскиваемым преступником прохожего. Он попытался задержать молодого человека, но получил смертельный удар ножом в шею. Напавший на Семеновых злоумышленник скрылся. Для его задержания поднят по тревоге весь личный состав полиции. Ориентировка на него передана в полицию соседних районов. Полицейские приняли все необходимые меры по розыску и задержанию злоумышленника. На место происшествия выехало руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье российский полицейский получил ранение при попытке проверить документы.

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