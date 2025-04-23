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15:07, 23 апреля 2025Силовые структуры

Задержание ударившего ножом в шею российского полицейского попало на видео

Mash: Убившего ножом полицейского в Кингисеппе поймали около общежития колледжа
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Молодой человек ударил ножом в шею российского полицейского

Задержание в Кингисеппе мужчины, ударившего ножом в шею полицейского, попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На видео показано, как полицейские поймали подозреваемого во дворе многоэтажного дома.

По данным канала, его задержали у общежития колледжа, расположенного на 1-й линии.

Ранее сообщалось, что преступление произошло днем 23 апреля у дома №22 на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе. Там полицейский обратил внимание на схожего по приметам с разыскиваемым преступником прохожего. Он попытался задержать молодого человека, но получил смертельный удар ножом в шею.

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