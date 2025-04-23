Задержание ударившего ножом в шею российского полицейского попало на видео

Задержание в Кингисеппе мужчины, ударившего ножом в шею полицейского, попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».
На видео показано, как полицейские поймали подозреваемого во дворе многоэтажного дома.
По данным канала, его задержали у общежития колледжа, расположенного на 1-й линии.
Ранее сообщалось, что преступление произошло днем 23 апреля у дома №22 на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе. Там полицейский обратил внимание на схожего по приметам с разыскиваемым преступником прохожего. Он попытался задержать молодого человека, но получил смертельный удар ножом в шею.