Польша понадеялась на завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы

Конфликт на Украине может вскоре закончиться благодаря усилиям администрации президента США Дональда Трампа, заявил президент Польши Анджей Дуда. Его цитирует РИА Новости.
«Может, в ближайшие месяцы благодаря усилиям, предпринимаемым президентом Дональдом Трампом, американской администрацией, она закончится миром», — сказал польский лидер.
Ранее Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ признать Крым российской территорией, поскольку подобные заявления, по мнению главы США, вредят мирным переговорам.