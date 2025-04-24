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13:48, 24 апреля 2025Мир

Польша понадеялась на завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы

Президент Польши Дуда: Конфликт на Украине может скоро закончиться благодаря США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Конфликт на Украине может вскоре закончиться благодаря усилиям администрации президента США Дональда Трампа, заявил президент Польши Анджей Дуда. Его цитирует РИА Новости.

«Может, в ближайшие месяцы благодаря усилиям, предпринимаемым президентом Дональдом Трампом, американской администрацией, она закончится миром», — сказал польский лидер.

Ранее Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ признать Крым российской территорией, поскольку подобные заявления, по мнению главы США, вредят мирным переговорам.

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