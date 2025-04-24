Получившего смертельные раны бойца СВО записали в «сердечники» и лишили его семью выплат

Бойцу СВО изменили причину смерти, лишив его семью выплат

Бойцу специальной военной операции (СВО), который не вернулся из зоны боевых действий, изменили причину смерти, лишив его семью права на получение выплат. Об этом сообщает издание «Высота 102» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции.

Мужчины не стало в марте 2024 года. Когда его сын обратился за получением выплат, его просьба осталась без ответа. При повторном обращении россиянину пояснили, что смерть его отца якобы произошла из-за ишемической болезни сердца.

Сын военнослужащего обратился в суд. В ходе разбирательства истец смог доказать смерть солдата в бою. Кроме того, боец был награжден орденом Мужества. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее в Свердловской области вдову другого бойца СВО, а также его детей лишили выплат. Представители регионального департамента соцполитики объявили жене, что факт смерти ее супруга на фронте не подтвержден. Получить выплаты им удалось только после вмешательства прокуратуры.