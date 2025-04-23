В российском регионе вдове и детям не вернувшегося с СВО бойца отказали в выплатах

В Свердловской области вдове и детям бойца из Верхней Пышмы, не вернувшегося со специальной военной операции (СВО), отказали в выплатах. Об этом стало известно порталу Е1.ru.
По данным издания, представители регионального департамента соцполитики объявили жене, что факт смерти ее супруга на фронте не подтвержден.
После такого решения женщина обратилась в прокуратуру. В результате вдове и двум ее детям назначили пособие — по 500 тысяч рублей каждому. Им должны выплатить полтора миллиона.
До этого сообщалось, что житель Свердловской области ушел на передовую, но его не признали участником спецоперации на Украине и оставили без выплат его родных.
Еще раньше жена военнослужащего не скрывала измен мужу и получила выплаты после его смерти.