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12:41, 23 апреля 2025Россия

В российском регионе вдове и детям не вернувшегося с СВО бойца отказали в выплатах

В Свердловской области детям не вернувшегося с СВО бойца отказали в выплатах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Свердловской области вдове и детям бойца из Верхней Пышмы, не вернувшегося со специальной военной операции (СВО), отказали в выплатах. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным издания, представители регионального департамента соцполитики объявили жене, что факт смерти ее супруга на фронте не подтвержден.

После такого решения женщина обратилась в прокуратуру. В результате вдове и двум ее детям назначили пособие — по 500 тысяч рублей каждому. Им должны выплатить полтора миллиона.

До этого сообщалось, что житель Свердловской области ушел на передовую, но его не признали участником спецоперации на Украине и оставили без выплат его родных.

Еще раньше жена военнослужащего не скрывала измен мужу и получила выплаты после его смерти.

ЖЗЛ
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