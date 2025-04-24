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16:13, 24 апреля 2025Экономика

В Европе согласились смягчить требования по запасам газа к зиме

Комитет ЕП поддержал планы по снижению требований к запасам газа перед зимой
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

План по снижению требований к заполнению подземных газовых хранилищ (ПХГ) перед началом отопительного сезона, который выдвинули страны — члены Евросоюза, нашел поддержку в комитете Европарламента. Об этом сообщает Reuters.

Правила ввели в 2022 году на фоне опасений, что прекращение поставок российского газа из-за боевых действий на Украине может привести к дефициту топлива.

Они предполагали, что хранилища должны быть заполнены на 90 процентов к 1 ноября. Новой целью может стать уровень в 83 процента, причем в случае неблагоприятных рыночных условий странам можно будет отклоняться от него на четыре процентных пункта.

Кроме того, достичь такой заполненности хотят разрешить в любую дату в период от 1 октября до 1 декабря. Впрочем, законодатели предупредили, что сочетание всех послаблений не должно привести к тому, чтобы ПХГ были заполнены менее чем на 75 процентов перед наступлением зимы.

В полном составе Европарламент проголосует по инициативе в следующем месяце, до этого момента в нее еще могут внести изменения.

Главной причиной для смягчения целевых показателей стало желание избежать роста цен летом. Жесткие обязательства дают поставщикам возможность поднимать цены на сжиженный природный газ (СПГ), так как энергокомпании вынуждены были активно приобретать топливо.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник сообщил, что Еврокомиссия продолжает искать способы снижения зависимости от российских энергоресурсов. В том числе речь идет о запрете новых контрактов на покупку газа из России для европейских компаний, в том числе в виде СПГ, а также поиск юридических оснований для разрыва действующих соглашений без уплаты штрафов.

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