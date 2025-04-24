Популярная модель попала в объектив папарацци в откровенном боди без бюстгальтера

Популярная американская модель Брукс Надер попала в объектив папарацци в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

29-летняя манекенщица прошлась по улице Родео-драйв в Беверли-Хиллз в белом боди с глубоким вырезом и синих джинсах с низкой посадкой. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками, массивными серьгами-кольцами и большой сумкой.

Ранее в апреле модель Брукс Надер прогулялась по улице в облегающем платье без бюстгальтера. Манекенщица вышла на публику в черном откровенном изделии с открытыми плечами.