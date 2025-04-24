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04:00, 24 апреля 2025Ценности

Популярная модель попала в объектив папарацци в откровенном боди без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Популярная американская модель Брукс Надер попала в объектив папарацци в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

29-летняя манекенщица прошлась по улице Родео-драйв в Беверли-Хиллз в белом боди с глубоким вырезом и синих джинсах с низкой посадкой. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками, массивными серьгами-кольцами и большой сумкой.

Ранее в апреле модель Брукс Надер прогулялась по улице в облегающем платье без бюстгальтера. Манекенщица вышла на публику в черном откровенном изделии с открытыми плечами.

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