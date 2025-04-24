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11:20, 24 апреля 2025Силовые структуры

Попытка напугать шумную компанию во дворе закончилась смертельным выстрелом в женщину

В Подольске россиянина задержали за смертельный выстрел в женщину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ГСУ СК России по Московской области

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины во дворе жилого дома в Подольске. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, компания из четырех человек распивала алкоголь во дворе жилого дома. Недовольный шумом местный житель вышел на улицу с самодельным огнестрельным оружием и решил припугнуть собравшихся. Между ними произошел конфликт, в ходе которого россиянин выстрелил в женщину.

Мужчины набросились на стрелка и избили его, обвиняемый оказался в больнице.

Следователи и криминалисты произвели осмотр, изъято самодельное огнестрельное оружие, две гильзы, упаковка с патронами. Допрашиваются очевидцы.

Ранее сообщалось, что на Камчатке дали 4,5 года полицейскому, пытавшему односельчан ради статистики.

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