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09:19, 24 апреля 2025Силовые структуры

Российскому полицейскому дали срок за пытки односельчан

На Камчатке дали 4,5 года полицейскому, пытавшему односельчан ради статистики
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

На Камчатке оперуполномоченного уголовного розыска приговорили к 4,5 года колонии общего режима за превышение должностных полномочий из-за пыток односельчан. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

Как установил суд, в 2024 году осужденный захотел улучшить свою статистику. Находясь на службе, он пришел к женщине и, пригрозив ей физической расправой, потребовал написать заявление о том, что она якобы продала неизвестному лицу 10 патронов, что является уголовным преступлением. Запуганная женщина была вынуждена подчиниться.

Установлено, что от его действий пострадали и два жителя поселка Козыревск. Один был осужден условно, брат второго находился в федеральном розыске. Опер полагал, что у них есть знание о криминальной обстановке, и хотел добиться информации о возможных преступлениях односельчан, а потому подверг обоих мужчин пыткам электрошокером.

По решению суда, экс-полицейскому запретили занимать должности в правоохранительных органах, и лишили звания «капитан полиции».

Ранее сообщалось, что в Республике Ингушетия предстанут перед судом четыре бывших полицейских, признанных виновными в превышении должностных полномочий, пытках и взятках в особо крупном размере.

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