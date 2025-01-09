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20:54, 9 января 2025Силовые структуры

Полицейские похитили россиянина и пытали его ради выкупа

В Ингушетии задержали полицейских, похитивших и пытавших мужчину ради выкупа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Республике Ингушетия предстанут перед судом четыре бывших полицейских, признанных виновными в превышении должностных полномочий, пытках и взятках в особо крупном размере. Об этом в четверг, 9 января, в своем Telegram-канале сообщает республиканская прокуратура.

По данным следствия, 5 октября 2023 года сотрудники Малогобекского отдела полиции остановили местного жителя на заградительном посту полиции «Маяк-11». Якобы заподозрив его в незаконном обороте наркотиков, силовики необоснованно доставили его в отдел, где принялись бить и пытать, требуя сознаться в преступлении. Несмотря на истязания, мужчина отказался оговаривать себя, и мучители предложили ему решить вопрос выкупом.

От него потребовали передать на безвозмездной основе право собственности на квартиру стоимостью 1,9 миллиона рублей.

Преступление в итоге удалось пресечь сотрудникам регионального управления ФСБ и оперативникам собственной безопасности МВД. На время расследования всех четверых отправили под стражу.

Ранее 9 февраля следователи возбудили уголовное дело против врача из Нижневартовска за получение взятки на сумму 45 тысяч рублей за проведение операции без очереди.

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