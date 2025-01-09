Российского хирурга заподозрили в получении взятки за проведение операции без очереди

В Нижневартовске врач получил взятку в 45 тысяч рублей за операцию без очереди

Следователи возбудили уголовное дело против врача из Нижневартовска за получение взятки на сумму в 45 тысяч рублей за проведение операции без очереди. Об этом сообщает Рен ТВ со ссылкой источник.

Фигурант дела занимает должность заведующего хирургическим отделением Нижневартовской окружной клинической больницы. По данным правоохранительных органов, он вымогал деньги у 53-летней женщины, нуждающейся в оперативном вмешательстве по удалению желчного пузыря. За взятку хирург обещал прооперировать ее вне очереди.

Заместитель главного врача по медицинской части Андрей Брюхов рассказал Рен ТВ, что уличенный в коррупции медик продолжает принимать пациентов и записаться к нему на операцию можно через интернет.

9 декабря сообщалось, что на Камчатке суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего главного врача одной из больниц за получение взятки.