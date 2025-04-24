Посольство России предупредило участников СВО о риске попасть под арест в Германии

Посольство России предупредило участников СВО о риске попасть под арест в ФРГ

Власти Германии имеют основания для ареста граждан России, которые принимали участие в спецоперации (СВО) на Украине. Об этом предупредило посольство России в ФРГ в интервью «Известиям».

«УК ФРГ формально не предусматривает ответственности за участие в вооруженных конфликтах за рубежом. В то же время для преследования участников боевых действий теоретически могут применяться другие смежные основания», — рассказали в диппредставительстве.

Отмечается, что против участников СВО могут быть применены такие статьи, как 109h («Вербовка на военную службу в интересах иностранного государства»), 129b («Зарубежные криминальные и террористические организации») и 140 («Поощрение и одобрение преступлений»). В посольстве подчеркнули, что пока о случаях ареста и депортации ветеранов СВО им не известно.

Ранее работавший в Германии хирург вернулся в Россию для службы на СВО. Он рассказал, что решил участвовать в спецоперации в качестве командира медвзвода мотострелкового батальона.