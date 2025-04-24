Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:06, 24 апреля 2025Мир

Посольство России предупредило участников СВО о риске попасть под арест в Германии

Посольство России предупредило участников СВО о риске попасть под арест в ФРГ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Achille Abboud / IMAGO / Global Look Press

Власти Германии имеют основания для ареста граждан России, которые принимали участие в спецоперации (СВО) на Украине. Об этом предупредило посольство России в ФРГ в интервью «Известиям».

«УК ФРГ формально не предусматривает ответственности за участие в вооруженных конфликтах за рубежом. В то же время для преследования участников боевых действий теоретически могут применяться другие смежные основания», — рассказали в диппредставительстве.

Отмечается, что против участников СВО могут быть применены такие статьи, как 109h («Вербовка на военную службу в интересах иностранного государства»), 129b («Зарубежные криминальные и террористические организации») и 140 («Поощрение и одобрение преступлений»). В посольстве подчеркнули, что пока о случаях ареста и депортации ветеранов СВО им не известно.

Ранее работавший в Германии хирург вернулся в Россию для службы на СВО. Он рассказал, что решил участвовать в спецоперации в качестве командира медвзвода мотострелкового батальона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу предупредил о планах Европы полностью подготовиться к военной конфронтации с Россией. Когда может вспыхнуть конфликт?

    Российский дезертир сбежал из части и устроился на работу

    Шойгу предупредил о Третьей мировой в случае ввода миротворцев на территории России

    ФСБ нашла крупный тайник иностранных наемников в здании школы в ДНР

    Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире снялась в топе с глубоким декольте

    Распространенные мифы об отношениях после 50 лет опровергли

    Два российских аэропорта возобновили работу

    Французский генерал резко раскритиковал идею создания «коалиции желающих»

    Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

    Ученые расшифровали феномен любовной «химии»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости