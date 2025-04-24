Посвященный Дню Победы исторический поход пройдет в Крыму

ТАСС: Посвященный Дню Победы исторический поход на Ай-Петри пройдет в Крыму

В Крыму 9 Мая пройдет исторический поход на плато Ай-Петри, посвященный Дню Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Маршрут начнется от туристического центра до станции Сосновый бор с последующим подъемом по канатной дороге. Наверху туристов будут ждать тренеры, которые подготовят их к походу, а затем будут сопровождать в дороге.

В пресс-службе горного тематического парка Ай-Петри рассказали, что такую семейную активность решили провести именно 9 Мая, так как в этот день особенно важно чувство единства и сплочения поколений. Поход предполагает путешествие по исторической местности, которая на протяжении тысячи лет преображалась, добавили представители парка.

Ранее сообщалось, что центр Калуги ко Дню Победы украсят сотни белых журавлей. 555 фигур птиц появятся на бульваре Кирова.

