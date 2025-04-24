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00:17, 24 апреля 2025Россия

Появились подробности о состоянии избитого из-за внешнего вида школьника

Избитый из-за внешнего вида московский школьник перенес операцию
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Школьник, которого жестоко избили сверстники из-за внешнего вида, перенес операцию и идет на поправку. Подробности о его состоянии раскрыла уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в Telegram-канале.

«Сегодня ему сделали операцию. Все прошло успешно. Держится он мужественно, и видно — парень сильный. Идет на поправку», — рассказала она.

Ранее появилась информация о том, что избивших школьника подростков арестовали. Их также отчислили из школы.

Об инциденте стало известно 22 апреля. Ученики восьмого класса московской школы №2120 избили сверстника, посчитав его вид «слишком неформальным». Пострадавший получил множественные травмы.

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