Появились подробности о состоянии избитого из-за внешнего вида школьника

Избитый из-за внешнего вида московский школьник перенес операцию

Школьник, которого жестоко избили сверстники из-за внешнего вида, перенес операцию и идет на поправку. Подробности о его состоянии раскрыла уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в Telegram-канале.

«Сегодня ему сделали операцию. Все прошло успешно. Держится он мужественно, и видно — парень сильный. Идет на поправку», — рассказала она.

Ранее появилась информация о том, что избивших школьника подростков арестовали. Их также отчислили из школы.

Об инциденте стало известно 22 апреля. Ученики восьмого класса московской школы №2120 избили сверстника, посчитав его вид «слишком неформальным». Пострадавший получил множественные травмы.