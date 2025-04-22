Московские школьники избили одноклассника до беспамятства из-за внешнего вида. У него сотрясение и сломана челюсть

В Москве восьмиклассника избили до потери сознания, устроивших драку исключили

Ученики восьмого класса московской школы № 2120 избили сверстника до потери сознания. Поводом стал внешний вид подростка — подозреваемые сочли его слишком неформальным. Пострадавший получил множественные травмы, он находится в реанимации. В отношении задержанных завели дело по статье о хулиганстве.

Нападавшие неоднократно избивали одноклассника

Ученики столичной школы рассказали, что нападавшие уже не раз избивали сверстника за внешний вид: по их словам, им не нравилось, что тот «выглядит как неформал», пишет Baza. Отмечается, что руководство школы не предпринимало никаких действий.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Последний инцидент произошел 21 апреля. После очередного избиения восьмиклассник потерял сознание на несколько часов, у него сотрясение мозга и сломана челюсть. По информации издания, после драки у подростка начались судороги. Также указано, что в чате школы появилось сообщение от имени директора учебного заведения Дмитрия Ланщикова: он подтвердил факт драки и заявил, что эту информация передана в правоохранительные органы, в школе проводится служебное расследование.

Департамент образования Москвы сообщил «Ленте.ру», что ситуация находится на особом контроле. «Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона», — заявили там.

Подростков задержали и исключили из школы

Вечером 22 апреля Baza сообщила, что школьники, избившие восьмиклассника, задержаны, с ними проводятся следственные действия. В отношении обидчиков также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как стало известно «Ленте.ру», школа инициировала проведение внеочередного заседания Комиссии по делам несовершеннолетних, на котором было принято решение об исключении виновных в избиении восьмиклассника. Соответствующие приказы уже подписал директор школы.