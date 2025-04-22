Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:37, 22 апреля 2025Россия

Московские школьники избили одноклассника до беспамятства из-за внешнего вида. У него сотрясение и сломана челюсть

В Москве восьмиклассника избили до потери сознания, устроивших драку исключили
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ученики восьмого класса московской школы № 2120 избили сверстника до потери сознания. Поводом стал внешний вид подростка — подозреваемые сочли его слишком неформальным. Пострадавший получил множественные травмы, он находится в реанимации. В отношении задержанных завели дело по статье о хулиганстве.

Нападавшие неоднократно избивали одноклассника

Ученики столичной школы рассказали, что нападавшие уже не раз избивали сверстника за внешний вид: по их словам, им не нравилось, что тот «выглядит как неформал», пишет Baza. Отмечается, что руководство школы не предпринимало никаких действий.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Последний инцидент произошел 21 апреля. После очередного избиения восьмиклассник потерял сознание на несколько часов, у него сотрясение мозга и сломана челюсть. По информации издания, после драки у подростка начались судороги. Также указано, что в чате школы появилось сообщение от имени директора учебного заведения Дмитрия Ланщикова: он подтвердил факт драки и заявил, что эту информация передана в правоохранительные органы, в школе проводится служебное расследование.

Департамент образования Москвы сообщил «Ленте.ру», что ситуация находится на особом контроле. «Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона», — заявили там.

Подростков задержали и исключили из школы

Вечером 22 апреля Baza сообщила, что школьники, избившие восьмиклассника, задержаны, с ними проводятся следственные действия. В отношении обидчиков также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Материалы по теме:
«Хозяин спросил, не террористка ли она» Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
«Хозяин спросил, не террористка ли она»Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
1 июля 2024
В России дети играют в игру «Красная дверь, желтая дверь». Они уверены, что впадают в транс и бродят по подсознанию. Опасно ли это?
В России дети играют в игру «Красная дверь, желтая дверь».Они уверены, что впадают в транс и бродят по подсознанию. Опасно ли это?
7 апреля 2025

Как стало известно «Ленте.ру», школа инициировала проведение внеочередного заседания Комиссии по делам несовершеннолетних, на котором было принято решение об исключении виновных в избиении восьмиклассника. Соответствующие приказы уже подписал директор школы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли предложение России в рамках мирного соглашения по Украине

    Зеленский рассказал о взрыве на заводе «Мотор сич»

    «Мы купили райский остров по цене Ford Fiesta». Зачем простые люди скупают землю в океане и во что они ее превращают?

    Зеленский заявил об отсутствии договоренностей с США о новой помощи

    Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией

    Определился еще один полуфиналист Кубка Гагарина

    Названы два сценария завершения СВО

    Политолог заявил о раскрывшем истинные намерения Европы пасхальном перемирии

    Песков рассказал о переговорах с США по Украине

    Диетологи оценили пользу бокала вина в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости