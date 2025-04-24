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12:48, 24 апреля 2025Силовые структуры

Прекращено уголовное преследование генерала Цокова по делу о хищении металла

Суд прекратил дело экс-замкомандующего войсками ЮВО Цокова в связи с его смертью
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Тамбовский гарнизонный военный суд прекратил уголовное преследование бывшего заместителя командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенанта Олега Цокова, проходившего по уголовному делу о хищении 1,7 тысяч тонн изделий из металлопроката военного назначения, за которое осужден к пяти годам лишения свободы экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Следствие и суд установили, что с января по июнь 2023 года Попов и Цоков организовали хищение и внесли в официальные документы заведомо ложные сведения о поступлении металлоконструкций в воинские части. В результате совершения преступления государство понесло ущерб в 100 миллионов рублей.

Дело против Цокова закрыто в связи с его смертью.

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