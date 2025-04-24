Президент Польши рассказал о неизбежных уступках Украины в переговорах с Россией

Дуда: Украине придется пойти на уступки в переговорах с Россией

Киеву придется пойти на уступки Москве в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью для Euronews.

«Украине тоже придется в каком-то смысле отступить, потому что именно это, вероятно, и произойдет. В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе», — сказал политик.

Также президент Польши отметил, что его американский коллега Дональд Трамп может положить конец этому конфликту благодаря своей решимости. «Только это американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь заключить мир, который не будет комфортным ни для одной из сторон», — сказал он.

До этого Дуда назвал Трампа «лучшим шансом для мира на Украине», а также призвал союзников сохранять спокойствие из-за введенных им пошлин.