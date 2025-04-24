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05:03, 24 апреля 2025Забота о себе

Психологи объяснили сексуальное влечение некоторых людей к вымышленным персонажам

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman Kosolapov / Shutterstock / Fotodom

Психологи Изабель Кирш и Лия Леви объяснили, почему некоторые люди, которых называют фиктосексуалами, испытывают влечение исключительно к вымышленным персонажам. Их слова приводит издание 20minutos.

«Фиктосексуалы чувствуют большее удовлетворение от вымышленных отношений, чем от реальных свиданий, и избегают физических контактов, поскольку фантазии кажутся им более безопасными и захватывающими», ─ пояснила Кирш. По словам Леви, такие люди могут привязываться к героям книг, фильмов, аниме и игр, которых они идеализируют.

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При этом Кирш предупредила, что, хотя фиктосексуальность сама по себе не является вредной, она сейчас все больше процветает, поскольку в современном мире существует тенденция к прекращению реальных взаимодействий. Это рано или поздно приведет к чувству изоляции, а благополучие таких людей окажется под угрозой. Однако негативных последствий можно избежать, если в ходе беседы с психологом разобраться, какие потребности удовлетворяют фантазии о том или ином вымышленном персонаже, заключила специалистка.

Ранее психолог Ольга Василенко заявила, что в паре пропадает секс из-за одной распространенной ошибки. По ее словам, при первых намеках на проблему партнеры выбирают стратегию пассивного ожидания, а не решают ее.

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