Раскрыта идеальная последовательность продуктов во время приема пищи

Диетолог Охеда посоветовал употреблять углеводы после белков и овощей

Диетолог Пабло Охеда заявил, что во время приема пищи продукты необходимо употреблять в определенной последовательности. Идеальный порядок он раскрыл в беседе с изданием El Español.

Охеда пояснил, что, если начать прием пищи с углеводов, таких как рис, картофель или хлеб, произойдет более резкий скачок уровня глюкозы в крови, чем если бы первыми были овощи и белки. Причем это было подтверждено научными исследованиями.

По словам специалиста, такая последовательность важна как для людей с сахарным диабетом, так и для тех, у кого нет проблем со здоровьем, поскольку этот порядок продуктов помогает стать энергичнее и снизить количество жира в области живота. В заключение Охеда посоветовал употреблять также полезные жиры, содержащиеся в авокадо и орехах, и кефир, который положительно влияет на микробиом кишечника.

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