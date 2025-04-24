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15:45, 24 апреля 2025Мир

Раскрыты детали операции «Зачистка» ЧВК «Вагнер» в Африке

ЧВК «Вагнер» освободили от боевиков 466 населенных пунктов ЦАР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leger Kokpakpa / Reuters

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в период с декабря 2020 года по март 2021 года в рамках операции «Зачистка» освободили от боевиков антиправительственных сил 466 населенных пункта Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом в Telegram сообщил «Канал специального назначения».

«Вплоть до 23 марта 2021 года освобождено или защищено было 466 различных населенных пунктов африканской страны, в том числе Мбаики, Бода, Ялоке, Боссембеле, Карно, Гамбула, Боали, Баоро, Буар, Бозум, Пауа, Босангоа, Бамбари, Бриа, Бангасу, Бирао и другие», — говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе ЧВК «Вагнер» сообщили «Ленте.ру» об успешном проведении операции на юго-западе ЦАР.

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