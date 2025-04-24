Раскрыты изменения в тратах россиян после свадьбы

Исследование T-Data: У мужчин в России после свадьбы растут женские траты

Траты россиян после свадьбы заметно меняются, рассказали «Ленте.ру» исследователи редакции Т—Ж и аналитического проекта T-Data. Выяснилось, в частности, что после заключения брака пары больше расходуют на детские товары, стройматериалы и товары для дома.

«В месяц свадьбы траты женщин и мужчин на 35,6 и 43,4 процента выше средних. После — на повышенном уровне они остаются у 12,9 процентов женщин и у 13,4 процентов мужчин, — рассказали аналитики. — За несколько месяцев до свадьбы растут траты на ювелирные изделия, одежду, обувь, авиабилеты и отели. Самый выраженный рост — на ювелирные изделия у мужчин».

Чем ближе к свадьбе, тем, по словам исследователей, выше траты на салоны красоты, цветы, а также кафе и рестораны. При этом выяснилось, что женщины больше всего тратят на цветы и салоны за два–три дня до важного события, а мужчины — за один–два.

«В течение года после свадьбы растут траты на детские товары, стройматериалы и товары для дома и ремонта, а траты на одежду и обувь, кафе и рестораны сокращаются. После свадьбы траты женщин становятся более "мужскими", а траты мужчин — более "женскими". Например, доли трат на стройматериалы и автоуслуги у женщин вырастают на 19 и 33 процента. Траты на салоны красоты у мужчин вырастают на 6 процентов, у женщин снижаются на 9», — поделились аналитики.

Ранее сообщалось, что 62 процента россиян тратят на вредные привычки от 5 до 10 тысяч рублей в месяц. О тратах более 10 тысяч рублей в месяц заявила гораздо меньшая доля опрошенных — 4,2 процента.