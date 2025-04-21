Россияне рассказали о тратах на вредные привычки

Газета.ru: Россияне тратят на вредные привычки более 50 % прожиточного минимума

Почти три четверти (72,7 процента) опрошенных россиян рассказали о наличии вредных привычек, наиболее распространенными среди которых являются курение (40,5 процента) и злоупотребление алкоголем (31,7 процента). Об этом со ссылкой на результаты исследования Pro-Vision Communications сообщает «Газета.Ru».

Почти у половины (46,8 процента) респондентов такие привычки появились из-за негативного эмоционального фона, а примерно пятая часть имеющих их участников опроса отметили, что начали курить или выпивать под влиянием того, что в свое время так же поступали их родители.

Что касается расходов на вредные привычки, то 62,3 процента опрошенных оценили их в сумму от 5 до 10 тысяч рублей ежемесячно, что зачастую превышает половину официального прожиточного минимума в России в 17 733 рубля. О тратах более 10 тысяч рублей в месяц заявила гораздо меньшая доля опрошенных — 4,2 процента. Также примерно десятая часть респондентов выбрала ответ «всегда по-разному».

Ранее стало известно, что с января по март розничные продажи алкоголя в России без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи упали на 14,7 процента — с 56,12 до 47,88 миллиона декалитров.