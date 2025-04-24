РИА Новости: В районе Горналя перехватили переговоры наемников на испанском

В районе Горналя в Курской области перехватили переговоры испаноязычных наемников. Подробности раскрыл РИА Новости источник в группировке войск «Север».

Отмечается, что в распоряжении агентства оказалась запись радиоперехвата, на которой в начале военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обсуждают удары российской артиллерии по их позициям, а позже можно услышать переговоры на испанском языке.

«Ранее мы фиксировали их у Горналя, сейчас можем говорить о том, что они пока остаются в районе Горналя», — отметил собеседник РИА Новости.

Ранее военнослужащий с позывным Апостол сообщил, что группировка ВСУ, удерживавшая Горнальский мужской монастырь в Курской области, уничтожена. По его словам, штурмовики Вооруженных сил (ВС) России параллельно освобождают расположенное рядом село Горналь.