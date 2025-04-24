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03:55, 24 апреля 2025Россия

Раскрыты подробности перехваченных в районе Горналя переговоров наемников

РИА Новости: В районе Горналя перехватили переговоры наемников на испанском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

В районе Горналя в Курской области перехватили переговоры испаноязычных наемников. Подробности раскрыл РИА Новости источник в группировке войск «Север».

Отмечается, что в распоряжении агентства оказалась запись радиоперехвата, на которой в начале военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обсуждают удары российской артиллерии по их позициям, а позже можно услышать переговоры на испанском языке.

«Ранее мы фиксировали их у Горналя, сейчас можем говорить о том, что они пока остаются в районе Горналя», — отметил собеседник РИА Новости.

Ранее военнослужащий с позывным Апостол сообщил, что группировка ВСУ, удерживавшая Горнальский мужской монастырь в Курской области, уничтожена. По его словам, штурмовики Вооруженных сил (ВС) России параллельно освобождают расположенное рядом село Горналь.

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