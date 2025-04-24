Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:59, 24 апреля 2025Забота о себе

Распространенные мифы об отношениях после 50 лет опровергли

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nani Chavez / Unsplash

Психологи опровергли распространенные мифы, касающиеся отношений после 50 лет. О них специалисты рассказали изданию Telva.

Сексолог Мирен Ларрасабаль заявила, что сексуальность, подразумевающая не только половой акт, но и ласки, поцелуи и объятья, после 50 лет тоже существует. По словам психолога Унаи Асо, исследования доказали, что в этом возрасте не угасает страсть, а пожилые люди наслаждаются близостью с партнером сильнее молодых. Более того, даже менопауза не мешает сексуальной активности, так как ее симптомы всегда можно облегчить с помощью лекарств.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

В свою очередь, семейный психотерапевт Елена Креспи отметила, что после 50 лет женщины и мужчины продолжают мастурбировать. Кроме того, как заявила психолог Изабель Карраско, в этом возрасте секс является не опасным, как принято считать, а полезным. По ее словам, интимная близость приводит к снижению уровня стресса и купированию болей различной локализации, которые могут возникнуть в связи с большим количеством хронических диагнозов.

Ранее психолог Ольга Василенко рассказала об ошибке, из-за которой исчезает секс в паре. По ее словам, партнеры после первых признаков угасания страсти зачастую не стремятся сразу же все исправить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу предупредил о планах Европы полностью подготовиться к военной конфронтации с Россией. Когда может вспыхнуть конфликт?

    Шойгу предупредил о Третьей мировой в случае ввода миротворцев на территории России

    ФСБ нашла крупный тайник иностранных наемников в здании школы в ДНР

    Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире снялась в топе с глубоким декольте

    Распространенные мифы об отношениях после 50 лет опровергли

    Два российских аэропорта возобновили работу

    Во Франции оценили возможность ЕС перевооружиться

    Французский генерал резко раскритиковал идею создания «коалиции желающих»

    Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

    Ученые расшифровали феномен любовной «химии»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости