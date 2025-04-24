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12:29, 24 апреля 2025Бывший СССР

Рогов сообщил об уничтожении пункта ВСУ в Чернобаевке

Рогов: Командный пункт ВСУ уничтожен в селе Чернобаевка
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в селе Чернобаевка, находящемся на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Уничтожен командно-штабной пункт ВСУ в Чернобаевке, который отвечал за достаточно большой участок херсонского фронта», — рассказал он.

По его словам, ликвидировано более двух десятков военнослужащих ВСУ из числа офицерского состава. Еще 20, по информации Рогова, получили ранения.

Ранее Владимир Рогов заявил, что Украина планирует устроить кровавую провокацию для срыва переговоров по разрешению конфликта на Украине. По его словам, за президентом Украины Владимиром Зеленским стоят британские спецслужбы, которые хотят выставить его американского коллегу Дональда Трампа в невыгодном свете.

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