Рогов: Киев намерен устроить кровавую провокацию для срыва переговоров

В Киеве запланировали устроить кровавую провокацию для срыва переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, в окружении Владимира Зеленского обсуждают такую возможность, чтобы свернуть все мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Рогов допустил, что провокация может быть предпринята как в отношении российских регионов, так и на постукраинском пространстве, подконтрольном киевским властям, с целью обвинить во всем Россию.

Собеседник агентства добавил, что за Владимиром Зеленским стоят британские спецслужбы, которые хотят выставить американского лидера в невыгодном свете.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России рассказали, что Украина может попытаться сорвать переговоры по урегулированию конфликта, организовав серию терактов против российских посольств в Европе. О планах Киева по срыву дипломатических контактов. В ведомстве отметили, что теракты могут быть организованы в Германии, странах Балтии и Скандинавии.