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18:17, 24 апреля 2025Путешествия

Россиян предупредили о рисках во время поездок в одну страну бывшего СССР

Российских граждан предупредили о возможных рисках во время поездок в Молдавию
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российских граждан предупредили о возможных рисках во время поездок в одну страну бывшего СССР — речь идет о Молдавии. С таким заявлением выступил МИД страны.

По данным внешнеполитического ведомства, в аэропорту Кишинева россиян унизительно досматривают по несколько часов, лишая их бытовых условий, в том числе воды, питания и связи с внешним миром. «После этого гражданам нередко отказывают во въезде под надуманными предлогами или без объяснения причин», — указали в министерстве.

Ранее МИД России отменил рекомендацию для сограждан воздержаться от поездок в Абхазию, поскольку обстановка в республике нормализовалась. С мая 2025 года между двумя странами возобновится прямое авиасообщение.

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