Россияне нашли ртутные закладки в квартире после визита мастера по сборке

РЕН ТВ: Жители Мытищ нашли ртутные закладки в квартире после визита мастера

Жители подмосковного города Мытищи нашли ртутные закладки в квартире после визита мастера по сборке кухонной мебели. Об этом рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Глава российской семьи пояснил, что в марте нанял сотрудника для установки кухонного гарнитура. По словам мужчины, в процессе он не сумел договориться с мастером по вопросу оплаты.

Тот ушел и якобы пригрозил проблемами со здоровьем, отметил собеседник РЕН ТВ. «А через 12 дней семья получила видео, на котором мужчина разбивает ртутный градусник на кухне», — указал он.

Владелец квартиры спустя некоторое время получил сообщение от мастера, в котором говорилось еще о двух закладках с ртутью.

Семья вызвала специалистов, те установили, что опасное вещество было разлито в квартире, включая жилые комнаты. У взрослых и детей выявили симптомы отравления. Жители Мытищ обратились в полицию.

Ранее стало известно, что москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью.