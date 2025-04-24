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15:10, 24 апреля 2025Россия

Россияне нашли ртутные закладки в квартире после визита мастера по сборке

РЕН ТВ: Жители Мытищ нашли ртутные закладки в квартире после визита мастера
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Жители подмосковного города Мытищи нашли ртутные закладки в квартире после визита мастера по сборке кухонной мебели. Об этом рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Глава российской семьи пояснил, что в марте нанял сотрудника для установки кухонного гарнитура. По словам мужчины, в процессе он не сумел договориться с мастером по вопросу оплаты.

Тот ушел и якобы пригрозил проблемами со здоровьем, отметил собеседник РЕН ТВ. «А через 12 дней семья получила видео, на котором мужчина разбивает ртутный градусник на кухне», — указал он.

Владелец квартиры спустя некоторое время получил сообщение от мастера, в котором говорилось еще о двух закладках с ртутью.

Семья вызвала специалистов, те установили, что опасное вещество было разлито в квартире, включая жилые комнаты. У взрослых и детей выявили симптомы отравления. Жители Мытищ обратились в полицию.

Ранее стало известно, что москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью.

ЖЗЛ
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