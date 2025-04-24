Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:35, 24 апреля 2025Путешествия

Россиянин побывал на пляже в Испании и рассказал о «любвеобильных мигрантах»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Российский путешественник побывал на пляже в Барселоне, Испания, и поделился впечатлениями. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Первое, что сразу же бросается в глаза, — это чистота, — рассказал автор. — На пляже едва ли получиться найти брошенную бумажку, банку или даже окурок». Он объяснил, что на берегу регулярно убираются дворники, многие из которых — приезжие из других стран.

По словам блогера, «любвеобильные мигранты» любят смотреть на местных девушек. «Они не купаются, не загорают, даже не снимают верхнюю одежду, а просто глазеют на отдыхающих», — добавил он.

Ранее этот же путешественник поделился впечатлениями от похода на пляж в Германии. По его словам, многие женщины там загорают топлес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС заявил Трампу о неготовности признать Крым российским

    ЕС испугался признания США Крыма за Россией

    Российскую школьницу удалили с ЕГЭ за одну надпись на руке

    Медведева сравнила заработок во время спортивной карьеры и после

    Следователи узнали об убийстве ВСУ жителя хутора в Курской области

    Американский ветеран предложил вновь праздновать встречу США и СССР на Эльбе

    Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

    В России высмеяли образ не способных контролировать даже Украину всемогущих США

    Налоговая ликвидирует бизнес лишенных российского гражданства комиков

    90-летняя женщина забила лучшую подругу кастрюлей из-за растаявшего мороженого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости