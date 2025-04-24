Россиянин побывал на пляже в Испании и рассказал о «любвеобильных мигрантах»

Российский путешественник побывал на пляже в Барселоне, Испания, и поделился впечатлениями. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Первое, что сразу же бросается в глаза, — это чистота, — рассказал автор. — На пляже едва ли получиться найти брошенную бумажку, банку или даже окурок». Он объяснил, что на берегу регулярно убираются дворники, многие из которых — приезжие из других стран.

По словам блогера, «любвеобильные мигранты» любят смотреть на местных девушек. «Они не купаются, не загорают, даже не снимают верхнюю одежду, а просто глазеют на отдыхающих», — добавил он.

Ранее этот же путешественник поделился впечатлениями от похода на пляж в Германии. По его словам, многие женщины там загорают топлес.