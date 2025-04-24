Россиянин получил 7 лет за кражу 14 упаковок яиц

В Петербурге россиянину дали более 7 лет за 140 украденных из магазина яиц

В Санкт-Петербурге россиянин Руслан Глехштейн получил 7 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Санкт-Петербурга.

По решению суда, такую цену осужденный заплатил за кражу 14 упаковок яиц из магазина на улице Маршала Тухачевского, в каждой из которых находилось 10 штук. Таким образом, добычей вора стали 140 куриных яиц. Общий ущерб для торговой точки составил 1,7 тысячи рублей. Сотрудники магазина рассказали, что мужчина сумел сбежать с похищенным, пользуясь отсутствием посетителей.

В ходе следствия преступник рассказал следователям, что часть куриных яиц он успел съесть сам, а часть успел раздать своим знакомым.

Ранее сообщалось, что в Твери задержан 33-летний местный житель, который с ножом угрожал продавцу в цветочном и похитил одну розу стоимостью 250 рублей.

