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16:46, 24 апреля 2025Силовые структуры

Полицейские применили оружие при задержании дебошира с двумя ножами в российском городе

В Петербурге силовики стреляли в воздух при задержании дебошира с 2 ножами
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полицейские при задержании дебошира, размахивающего двумя ножами, применили табельное оружие и стреляли в воздух. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля на набережной Фонтанки. Мужчина разгуливал с ножами, а заметив силовиков, начал вести себя агрессивно, прыгал, размахивал холодным оружием и приглашал полицейских на поединок.

Один из сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) произвел предупредительный выстрел вверх, после чего дебошир попытался сбежать, но его поймали. Оказалось, что это 38-летний местный житель. Выяснилось, что ранее он был судим по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и умышленном причинении вреда здоровью. В результате применения оружия никто не пострадал.

Полицейские передали его сотрудникам скорой помощи из-за явных признаков наркотического опьянения. Мужчина был доставлен в токсикологическое отделение одной из больниц. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу 45-летнего жителя села Бочкари, который стрелял по односельчанам из самодельного огнестрельного оружия и забросал взрывчаткой прибывших на место полицейских.

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