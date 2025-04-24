Полицейские применили оружие при задержании дебошира с двумя ножами в российском городе

В Петербурге силовики стреляли в воздух при задержании дебошира с 2 ножами

В Санкт-Петербурге полицейские при задержании дебошира, размахивающего двумя ножами, применили табельное оружие и стреляли в воздух. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля на набережной Фонтанки. Мужчина разгуливал с ножами, а заметив силовиков, начал вести себя агрессивно, прыгал, размахивал холодным оружием и приглашал полицейских на поединок.

Один из сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) произвел предупредительный выстрел вверх, после чего дебошир попытался сбежать, но его поймали. Оказалось, что это 38-летний местный житель. Выяснилось, что ранее он был судим по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и умышленном причинении вреда здоровью. В результате применения оружия никто не пострадал.

Полицейские передали его сотрудникам скорой помощи из-за явных признаков наркотического опьянения. Мужчина был доставлен в токсикологическое отделение одной из больниц. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу 45-летнего жителя села Бочкари, который стрелял по односельчанам из самодельного огнестрельного оружия и забросал взрывчаткой прибывших на место полицейских.