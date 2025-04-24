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17:50, 24 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина задержали на арендованном автомобиле с наркотиками на 16 миллионов рублей

В Иркутской области задержали наркокурьера с веществом на 16 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Иркутской области задержали наркокурьера с веществом на 16 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

По данным ведомства, недалеко от города Зима был остановлен автомобиль Toyota, водителем которого был 61-летний житель Хабаровска. При осмотре машины под ковриком пассажирского сиденья были обнаружены и изъяты три пакета с метилэфедроном весом около трех килограмм. Злоумышленник прибыл из Хабаровского края на арендованном автомобиле.

Партию наркотиков он забрал из тайника недалеко от Иркутска и планировал реализовать на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). По пути своего следования он успел сделать тайник в Алларском районе с запрещенным веществом, там было обнаружено еще более килограмма. Таким образом, было изъято наркотиков на сумму более 16 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в России пресекли деятельность крупной сети нарколабораторий с 2,6 т вещества.

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