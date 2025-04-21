В России пресекли деятельность крупной сети нарколабораторий с 2,6 тонны вещества

МВД накрыло крупную сеть нарколабораторий с 2,6 тонны вещества

Сотрудники полиции пресекли деятельность крупной сети нарколабораторий с 2,6 тонны вещества. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им предъявлены обвинения по статьям 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), 228.3 («Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ») и 229 («Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») УК РФ.

По данным следствия, в период с марта 2022 года по апрель 2023 года соучастники организовали нарколаборатории. Они действовали по указанию куратора и руководителя группы. Через систему закладок им передавали оборудование, прекурсоры и химические вещества, необходимые для изготовления синтетических наркотиков. Эта продукция предназначалась для Тверской, Вологодской и Владимирской областей.

Их криминальная схема была высокоорганизована и применяла средства конспирации. Сбыт наркотиков осуществляли через сеть тайников, что исключало контакты с покупателями. Для общения они использовали защищенные интернет-каналы. Торговали исключительно в интернет-магазине. Для своих лабораторий злоумышленники арендовали и приобретали в собственность помещения, где в дальнейшем и организовывали незаконные лаборатории.

Из оборота было изъято более 2,6 тонны синтетических наркотиков, 400 килограмм прекурсоров, лабораторное оборудование и другие предметы. В ходе расследования допрошены более 100 свидетелей и проведено более 150 различных экспертиз.

Десятерым фигурантам предъявлены обвинения. Один из лидеров и руководителей преступной группы объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в квартире сына иноагента Светланы Лады-Русь (внесена Минюстом России в реестр иноагентов) силовики нашли нарколабораторию.

