Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:13, 21 марта 2025Силовые структуры

В квартире сына иноагента Светланы Лады-Русь силовики нашли нарколабораторию

Сын иноагента Светланы Лады-Русь производил мефедрон в квартире
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В квартире сына основательницы «Академии развития Светланы Пеуновой» Светланы Лады-Русь (внесена Минюстом России в реестр иноагентов) Ильи Пеунова силовики обнаружили нарколабораторию по производству мефедрона и более 10 килограммов произведенного вещества. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, у правоохранителей была наводка о том, что Пеунов может производить наркотики, потому что ранее он уже попадался с запрещенными веществами. Кроме того, его обязали встать на учет в наркодиспансер.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). По этой статье ему грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

В марте 2023 года Росфинмониторинг признал основательницу «Академии развития Светланы Пеуновой» Светлану Лада-Русь иноагентом.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах о территориях Украины

    В Киеве начались работы по сносу усадьбы Зеленских

    Жительница Москвы купила во «ВкусВилле» торт с зубной нитью

    Восемь угрожавших российским полицейским дебоширов получили сроки в колонии

    55-летняя Эвелина Бледанс раскрыла секреты красоты и стройности

    ФСБ задержала российскую журналистку за призывы к терроризму

    Италия отказалась помогать США с яйцами

    В Киеве исключили контакты делегаций Украины и России на переговорах в Саудовской Аравии

    Собчак вступилась за пошутившего о «культяпковозке» и затем арестованного комика

    Фальков заявил о низком качестве иностранных студентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше