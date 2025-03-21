В квартире сына иноагента Светланы Лады-Русь силовики нашли нарколабораторию

Сын иноагента Светланы Лады-Русь производил мефедрон в квартире

В квартире сына основательницы «Академии развития Светланы Пеуновой» Светланы Лады-Русь (внесена Минюстом России в реестр иноагентов) Ильи Пеунова силовики обнаружили нарколабораторию по производству мефедрона и более 10 килограммов произведенного вещества. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, у правоохранителей была наводка о том, что Пеунов может производить наркотики, потому что ранее он уже попадался с запрещенными веществами. Кроме того, его обязали встать на учет в наркодиспансер.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). По этой статье ему грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

В марте 2023 года Росфинмониторинг признал основательницу «Академии развития Светланы Пеуновой» Светлану Лада-Русь иноагентом.