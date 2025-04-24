Российская полицейская захотела избежать работы и подделала протоколы

В Красноярске подделавшая протоколы полицейская предстанет перед судом

В Красноярске сотрудница полиции предстанет перед судом за превышение должностных полномочий и фальсификацию материалов уголовного дела. Об этом в четверг, 24 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, заместитель начальника отдела «Красноярское» в 2021 году расследовала уголовное дело о массовой драке с участием 25 человек. Не желая выполнять большой объем следственных действий, она незаконно изъяла из материалов уголовного дела протоколы, подтверждающие вину зачинщика в хулиганстве, и внесла в протокол осмотра заведомо ложные сведения.

Затем офицер полиции переквалифицировала действия зачинщика драки с более тяжкого на менее тяжкое преступление, а в отношении участников конфликта приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В итоге фигурант получил приговор по менее тяжкому преступлению, а его сообщники избежали уголовной ответственности.

