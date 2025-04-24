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11:30, 24 апреля 2025Россия

Российская школьница перестала дышать после лихорадки и жара из-за гриппа типа А

В Петербурге десятилетняя девочка перестала дышать после лихорадки из-за гриппа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге у десятилетней девочки началась лихорадка и жар в квартире на улице Жуковского, через какое-то время она перестала дышать. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, школьница мучилась от последствий гриппа типа «А». Болезнь не отступала на протяжении нескольких дней. Все это время с девочкой находились родители — в критический момент накануне вечером они вызвали скорую и начали сами проводить сердечно-легочную реанимацию. Несовершеннолетнюю доставили в больницу, но спасти ее докторам не удалось.

До этого в Омске девятиклассница не выжила после снижения температуры до 34 градусов.

Родственники уверены, что девочки не стало из-за неверно поставленного врачами диагноза. По факту случившегося российские следователи возбудили уголовное дело.

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